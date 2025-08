Com novidades, Santos enfrenta o Juventude no Morumbis

O Santos enfrenta o Juventude nesta segunda-feira (4), às 20h (de Brasília), no Morumbis, em São Paulo, pelo encerramento da 18ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O técnico Cléber Xavier vai modificar a escalação da equipe que tentará sair da zona do rebaixamento nesta rodada. O Peixe tem apenas quatro vitórias em 16 partidas, com 31% de aproveitamento.

Na lista de relacionados, que foi divulgada nesta segunda-feira (4), é possível confirmar as ausências de Willian Arão e Guilherme, que estão em transição física. Zé Ivaldo não está mais nos planos do clube e também está fora da lista. JP Chermount e Luca Meirelles estão servindo à Seleção Brasileira Sub-20, e Tomás Rincón está suspenso. João Basso também é baixa após sentir dores na coxa esquerda.

Igor Vinicius será o titular da lateral-direita e Mayke, recém-contratado, fica como opção no banco de reservas. Gabriel Bontempo retornou ao time titular e Gil ganhou a vaga na zaga para ser a dupla de Luan Peres. Tiquinho Soares vai atuar como homem de referência no ataque.

O Peixe firmou uma parceria com o Tricolor e vai mandar três partidas no estádio do rival. Além do duelo contra o Juventude, o Santos também enfrentará o Vasco no Morumbis, no dia 17 de agosto. A expectativa é de que pelo menos 35 mil pessoas compareçam ao estádio.

Depois de seis semanas fora e combate, Neymar retornou apenas na terceira rodada do Campeonato Brasileiro, na derrota por 1 a 0 para o Fluminense, no Maracanã.

Neymar vai jogar a 19ª partida pelo Santos na segunda passagem pelo time da Baixada Santista. (Foto: Marlon Costa/AGIF)

Ficha técnica:

SANTOS X JUVENTUDE

18ª RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO SÉRIE A

📆 Data e horário: segunda-feira (4), às 20h (de Brasília);

📍 Local: Morumbis, em São Paulo

📺 Onde assistir: Sportv e Premiere (Clique aqui para asssitir ao vivo)

🗣️ Árbitro: Paulo César Zanovelli da Silva (MG)

🚩 Auxiliares: Celso Luiz da Silva (MG) e Luis Carlos de Franca Costa (RN)

🖥️ VAR: Rafael Traci (SC)

Provável escalação:

SANTOS (Técnico: Cléber Xavier)

Gabriel Brazão, Igor Vinicius, Gil, Luan Peres e Souza; João Schmidt, Gabriel Bontempo e Neymar; Rollheiser, Barreal e Tiquinho Soares.

JUVENTUDE (Técnico interino: Gerson Ramos)

Ruan Carneiro; Reginaldo, Wilker Ángel, Marcos Paulo e Hermes; Caíque, Jadson, Mandaca e Ênio; Veron e Gilberto