Crise nos bastidores? Carille vive período de pressão no Santos

Escrito por Lance! • Publicada em 28/08/2024 - 04:30 • Santos (SP)

O elenco do Santos vem enfrentando uma nova crise devido ao desempenho da equipe na Série B do Campeonato Brasileiro. Após sofrer três derrotas na competição, a atuação de Fábio Carille tem se tornado alvo de críticas por torcedores alvinegros' e colocando o técnico sob pressão no cargo.

A análise do Santos sobre o empate contra o Amazonas não foi negativa, a conclusão é de que o time criou boas oportunidades, mas não conseguiu finalizar.

A diretoria do Alvinegro se reuniu com o elenco nesta segunda-feira (26) para apontar as principais falhas a serem corrigidas em conjunto. No encontro, a principal exigência foi de que a equipe se desenvolva tanto individual, como coletivamente para que o time avance.

Para o treinador, foram feitas três determinações: promover jogos-treino com o elenco sub-20, além de atuar com outros times para dar minutagem e rodagem ao elenco e, por fim, garantir um período maior de concentração aos atletas. A princípio, grupo está fechado com Fábio Carille e afirma o desejo da permanência do treinador.

Vice-líder e com 39 pontos, o Santos vive em oscilação na competição. Mesmo em segundo lugar, a equipe conquistou apenas uma vitória nas últimas seis rodadas. Apesar do momento no clube, Marcelo Teixeira, presidente do Alvinegro Praiano, já detalhou em outras oportunidades sobre a situação do trabalho demonstrado por Fábio Carille.

O mandatário saiu em defesa do treinador em suas redes sociais, no último domingo (25), e demonstrou apoio ao técnico.

– Oscilar na competição já aconteceu em alguns jogos, mas acabamos na liderança provisória no primeiro turno. Ocorre novamente neste início de returno. O importante é corrigir falhas para alcançar o objetivo deste Brasileiro de 2024, que não será lembrado por grandes espetáculos, ao contrário, deverá ser esquecido para nunca mais o Santos FC voltar a disputar essa divisão no país - disse o presidente.

Os diretores avaliam que a pressão vivenciada pelo clube está apenas do lado de fora. E, de fato, os torcedores santistas não estão satisfeitos com o desenvolvimento do elenco, portanto, seguem com protestos no estádio, como vaias, e também por meio das redes sociais.