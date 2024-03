Contra o Bragantino, torcida vaia jogador que teve briga na Justiça com o Santos

Sasha foi vaiado por santistas (Foto: Divulgação)







Escrito por Lance! • Publicada em 27/03/2024 - 21:13 • São Paulo (SP)

A torcida do Santos não gostou de reencontrar um jogador que hoje atua no Bragantino: o atacante Eduardo Sasha.

Durante o confronto válido pela semifinal do Paulistão, quando o atleta ficava com a bola, torcedores emitiram ligeiras vaias, segundo informações da reportagem da Cazé TV. Antes da partida, santistas presentes nas arquibancadas também xingaram o centroavante. O jogo acontece na Neo Química Arena, estádio do Corinthians, na capital paulista.

Eduardo Sasha, do Bragantino, jogou no Santos entre 2018 e 2020. Após disputar 104 partidas com a camisa alvinegra, marcar 23 gols e distribuir nove assistências, o atleta acionou o Peixe na Justiça e cobrou cerca de R$ 15 milhões no processo. As partes entraram em acordo, o centroavante retirou a ação e rumou para o Atlético-MG, por R$ 10 milhões.

- Quero esclarecer que quando tomei a posição de entrar na justiça, nada teve a ver com a instituição Santos Futebol Clube, torcida ou cidade. Pelo contrário. Fui muito bem recebido no município pelo torcedor e tenho uma ótima relação com todo mundo no dia a dia do clube. A posição que tomei foi pela falta de respeito e de postura do presidente do clube, que fez promessas e não as cumpriu - explicou o jogador, em 2020.

