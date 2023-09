O coordenador técnico do futebol, Alexandre Gallo, foi ao Rio de Janeiro acompanhado do assessor especial da presidência e ídolo santista, Clodoaldo Tavares Santana, para visitas à comissão de arbitragem. Ele se encontrou com Wilson Seneme e Alicio Pena Junior — presidente da comissão e observador de VAR do jogo contra o Cruzmaltino, respectivamente — e com Julio Avelar e André Benites, do Departamento de Competições.