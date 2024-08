Com um a mais, Santos deixa a Ponte empatar e torcida protesta

João Basso marcou o segundo gol do Peixe (Foto: Divulgação Santos)







Escrito por Lance! • Publicada em 31/08/2024 - 00:36 • São Paulo

Pela quarta partida consecutiva em casa, o Santos frustrou seus torcedores e deixou escapar a vitória contra a Ponte Preta, pela 24ª rodada da Série B. Nesta sexta-feira (30), na Vila Viva Sorte, o Peixe empatou por 2 a 2 com a Macaca, após ter aberto dois gols de vantagem e jogado mais da metade da partida com um jogador a mais.

O primeiro tempo do Santos animou a torcida, que esperava uma reação após três rodadas sem vencer. Com boas chances criadas, o time abriu o placar aos 24 minutos, com Giuliano, após um passe de cabeça de Wendel Silva, que fez sua segunda partida pelo Peixe. Quase 10 minutos depois, foi a vez do zagueiro João Basso marcar um golaço. A Ponte Preta foi para o intervalo com um jogador a menos, após a expulsão de Elvis aos 43 minutos.

Mesmo com um a menos, o time campineiro reagiu na segunda etapa e buscou o empate. O primeiro gol foi marcado por Jeh, aos 11 minutos, e o gol de empate saiu aos 46 minutos, após uma falha da defesa do Santos. Dodô aproveitou e marcou o segundo da Ponte Preta na Vila.

“Fico com a impressão que voltamos para o segundo tempo achando que o jogo estava resolvido. E o que eu mais pedi é que se respeitasse o adversário jogando bem, fazendo por merecer. Fizemos um jogo lento, que favoreceu a Ponte Preta na marcação. É algo que incomoda bastante, que não pode passar em um Campeonato tão difícil quanto este. Jogando em casa, diante da torcida, abrir dois a zero e depois voltar tão devagar quanto voltamos” - analisou o técnico Fabio Carille após o jogo.

O capitão da equipe, Giuliano, autor do primeiro gol do jogo, participou da coletiva depois do empate e também lamentou o resultado.

“Não podíamos ter tomado o empate. Hoje tinha tudo para ser o jogo da redenção e acabou sendo um jogo frustrante para nós. Nós temos uma equipe experiente e já tivemos uma oscilação no primeiro turno com quatro jogos sem vitória. Cabe a nós revertermos isso. É um sinal de alerta, porque é uma coisa que nos incomoda bastante. Da minha parte para o torcedor, nós vamos continuar trabalhando para reverter a situação o mais rápido possível” - disse Giuliano, ao lado de Carille.

Giuliano lamentou o empate contra a Ponte (Foto:Divulgação Santos)

Apesar da liderança provisória no campeonato, a torcida do Peixe voltou a protestar ao fim do jogo. O time tem 40 pontos, assim como o Novorizontino, que ainda joga na rodada. O técnico Fabio Carille foi novamente alvo das manifestações, que se tornaram frequentes nas últimas três partidas em casa, todas terminadas com empate.

O próximo jogo do Santos é contra o Brusque, fora de casa, no sábado (07) pela 25ª rodada. A Ponte Preta permaneceu na 13ª posição com 29 pontos e vai encarar a Chapecoense, em Campinas, no dia 9 de setembro.