Com novidades, Santos está pronto para enfrentar o Palmeiras pelo Brasileirão
Peixe busca primeira vitória diante do Palmeiras na temporada
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O Santos entra em campo contra o Palmeiras neste sábado (2), no Allianz Parque, às 18h30 (de Brasília), pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro.
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Peixe e Verdão se enfrentaram pela última vez no dia 14 de janeiro, pelo Campeonato Paulista, e o Alviverde venceu por 1 a 0, com gol de Allan, na Arena Barueri. Na ocasião, o time da Baixada Santista era comandado por Juan Pablo Vojvoda.
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A principal ausência será o meia-atacante Neymar, que será poupado por conta do gramado sintético. Thaciano também está fora por causa de um edema no músculo adutor da coxa esquerda, enquanto Lautaro Díaz é mais um desfalque devido a dores na coxa direita.
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As principais novidades são: o lateral-direito Igor Vinícius na vaga de Mayke, João Schmidt no lugar de Willian Arão no meio-campo, além de Rollheiser e Barreal atuando no ataque ao lado de Gabriel Barbosa.
O Santos é o primeiro clube na zona de rebaixamento do Brasileirão, com apenas 14 pontos conquistados. A equipe soma três vitórias em 13 partidas, além de cinco empates e cinco derrotas.
Retrospecto Palmeiras x Santos no Allianz Parque pelo Brasileirão:
7 jogos
Vitórias: 01
Empates: 01
Derrotas: 05
Gols pró: 06
Gols sofridos: 11
Escalações:
PALMEIRAS (Técnico interino: João Martins)
Carlos Miguel; Khellven, Gustavo Gómez, Murilo e Arthur; Marlon Freitas, Lucas Evangelista, Andreas Pereira e Mauricio; Jhon Arias e Flaco López.
SANTOS (Técnico: Cuca)
Gabriel Brazão; Igor Vinicius, Lucas Veríssimo, Luan Peres e Escobar; João Schmidt, Oliva e Rollheiser; Gabriel Bontempo, Barreal e Gabriel Barbosa
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