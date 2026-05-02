Com novidades, Santos está pronto para enfrentar o Palmeiras pelo Brasileirão

O Santos entra em campo contra o Palmeiras neste sábado (2), no Allianz Parque, às 18h30 (de Brasília), pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro.

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Peixe e Verdão se enfrentaram pela última vez no dia 14 de janeiro, pelo Campeonato Paulista, e o Alviverde venceu por 1 a 0, com gol de Allan, na Arena Barueri. Na ocasião, o time da Baixada Santista era comandado por Juan Pablo Vojvoda.

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A principal ausência será o meia-atacante Neymar, que será poupado por conta do gramado sintético. Thaciano também está fora por causa de um edema no músculo adutor da coxa esquerda, enquanto Lautaro Díaz é mais um desfalque devido a dores na coxa direita.

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As principais novidades são: o lateral-direito Igor Vinícius na vaga de Mayke, João Schmidt no lugar de Willian Arão no meio-campo, além de Rollheiser e Barreal atuando no ataque ao lado de Gabriel Barbosa.

O Santos é o primeiro clube na zona de rebaixamento do Brasileirão, com apenas 14 pontos conquistados. A equipe soma três vitórias em 13 partidas, além de cinco empates e cinco derrotas.

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Retrospecto Palmeiras x Santos no Allianz Parque pelo Brasileirão:

7 jogos

Vitórias: 01

Empates: 01

Derrotas: 05

Gols pró: 06

Gols sofridos: 11

Escalação do Santos diante do Palmeiras. (Foto: Divulgação/ Santos FC)

Escalações:

PALMEIRAS (Técnico interino: João Martins)

Carlos Miguel; Khellven, Gustavo Gómez, Murilo e Arthur; Marlon Freitas, Lucas Evangelista, Andreas Pereira e Mauricio; Jhon Arias e Flaco López.

SANTOS (Técnico: Cuca)

Gabriel Brazão; Igor Vinicius, Lucas Veríssimo, Luan Peres e Escobar; João Schmidt, Oliva e Rollheiser; Gabriel Bontempo, Barreal e Gabriel Barbosa

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