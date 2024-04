Com novidade na escalação, Santos aposta na força em casa para vencer na Série B

Foto: Reinaldo Campos/AGIF







Escrito por Lucas Gomes • Publicada em 20/04/2024 - 14:42 • Santos (SP)

(Foto: Reinaldo Campos/AGIF)

Santos e Paysandu se enfrentam, na tarde deste sábado (20), às 16h, na Vila Belmiro. Na temporada de 2024, a equipe possui números excelentes como mandante, somando nove jogos, com sete vitórias, um empate e uma derrota. Para o confronto desta tarde, uma novidade: Enzo Montero será titular da equipe.

➡️ Siga o Lance! Santos no WhatsApp e acompanhe todas as notícias do Peixe

Estatísticas de Santos e Paysandu

Santos e Paysandu já se enfrentaram 18 vezes na história, com 14 vitórias do Santos, 2 empates e 2 vitórias do Paysandu. No último encontro, vitória do Peixe por 1 a 0.

No Campeonato Paulista, a equipe marcou 22 gols e sofreu 14, em 16 jogos. Na posse de bola, o número foi de 50.8% de média, com 81.4% de aproveitamento nos passes, com 32.1% nos cruzamentos. Na defesa, foram 14.8 desarmes, com 8.3 interceptações e 46.9 bolas recuperadas.

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Santos: João Paulo; aderlan, Joaquim, Gil e hayner; pituca, Schmidt, Giuliano e Otero; Guilherme e Enzo

Paysandu: Matheus Nogueira, Edílson, Wanderson, Carlão, Bryan Borges; João Vieira, Val Soares, Robinho, Edinho, Jean Dias, Nicolas

Informações gerais da partida

Santos x Paysandu

Data e horário: 20/04/2024, às 16h

Local: Vila Belmiro

Onde assistir: Premiere.