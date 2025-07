Com mudanças, Santos está escalado para enfrentar o Mirassol

O Santos enfrenta o Mirassol neste sábado (19), pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe da Baixada Santista chegou a São José do Rio Preto, no interior de São Paulo, na última sexta-feira (18), após dois dias de treinos no CT Rei Pelé.

O duelo está marcado para as 18h30 (de Brasília), no Estádio Campos Maia, em Mirassol.

A principal novidade será a estreia de Igor Vinícius na lateral direita, substituindo Escobar. O ex-jogador do São Paulo participou do amistoso contra a Desportiva Ferroviária, no Espírito Santo, antes da retomada do Brasileirão, mas ainda não havia estreado oficialmente, já que ficou no banco na vitória sobre o Flamengo, na última quarta-feira (16).

Zé Ivaldo volta a formar dupla de zaga com Luan Peres, no lugar de João Basso. Diego Pituca ganha uma chance como titular no meio-campo, superando Rincón, e Rollheiser retorna após cumprir suspensão.

Escalações Mirassol x Santos:

MIRASSOL: Walter; Ramon, João Victor, Jemmes e Reinaldo; Neto Moura, Danielzinho e Gabriel; Negueba, Edson Carioca e Da Costa. (Técnico: Rafael Guanaes)

SANTOS: Gabriel Brazão; Igor Vinícius, Zé Ivaldo, Luan Peres e Souza; Pituca, Zé Rafael e Rollheiser; Barreal, Guilherme e Neymar.(Técnico: Cleber Xavier)

Neymar na concentração do Santos, em São José do Rio Preto, ao lado do Baleião e da Baleinha. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

Retrospecto:

Santos e Mirassol já se enfrentaram 14 vezes na história, com ampla vantagem para o Peixe, que soma 10 vitórias, além de três empates e apenas uma derrota. Na Vila Belmiro, o retrospecto é ainda mais favorável: em nove jogos, o Alvinegro venceu oito e empatou um. Já no interior paulista, em cinco confrontos, o equilíbrio é maior, com duas vitórias santistas, dois empates e um triunfo do Mirassol.

Informações do jogo:

✅ FICHA TÉCNICA

MIRASSOL X SANTOS

SÉRIE A - BRASILEIRÃO

📆 Data e horário: sábado, 19 de julho de 2025, às 18h30 (de Brasília)

📍 Local: José Maria de Campos Maia, em Mirassol (SP)

📺 Onde assistir: Cazé TV, Premiere e Record

ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Matheus Delgado Candancan (SP)

🚩 Assistentes: Daniel Paulo Ziolli (SP) e Anderson Jose de Moraes Coelho (SP)

🖥️ VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP)