Com lesão diagnosticada, Giuliano vira desfalque no Santos

Foto: Raul Baretta / Santos







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 09/07/2024 - 16:23 • São Paulo (SP)

A notícia que a torcida do Santos não queria ouvir, infelizmente, se concretizou. O meia Giuliano teve diagnosticada uma lesão no bíceps femoral da coxa direita e desfalcará o Peixe nas próximas rodadas da Série B do Brasileirão, sem prazo de retorno. O jogador já iniciou o processo de tratamento junto ao departamento médico do clube alvinegro.

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos

Esta é a segunda vez que o meia titular do time de Fábio Carille tem alguma lesão parecida enquanto jogador do Peixe, já que no Estadual ele ficou fora de algumas rodadas.

Agora, a disputa pela vaga no meio de campo santista será acirrada. Uma das opções é Otero, que já atuou nesta função em alguns jogos do Paulistão. Outro jogador que pode entrar na equipe é Serginho, que foi justamente o substituto de Giuliano na partida em que o Peixe venceu o Ceará.

+ Contratações do Santos em 2024: tudo sobre o vai e vem do mercado

➡️Projete a tabela de classificação do Brasileirão com o simulador do Lance!

O Santos, atualmente, é o líder da Série B do Brasileirão, com 25 pontos, mesma pontuação do vice-líder América-MG. Até aqui, em 14 jogos, foram oito vitórias, cinco derrotas e um empate na competição. Na próxima rodada, encara o Ituano, às 20h, da próxima segunda-feira (15), na Vila Belmiro.