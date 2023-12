Em um dia de despedida e 'lei do ex', o Athletico-PR venceu o Santos por 2 a 0 na Arena da Baixada. Com gols de Vitor Bueno e Madson, Vitor Roque se despediu do estádio do Furacão com um resultado positivo. Rumo ao Barcelona, esta foi a última oportunidade do jogador de atuar em casa.