Com desfalques, Santos finaliza preparação para o duelo decisivo contra o Vitória

O Santos entra em campo no próximo domingo (25), contra o Vitória, no Barradão, às 18h30 (de Brasília), pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O Peixe reencontrará o adversário da final da Copa do Brasil de 2010. Na ocasião, o clube conquistou o título pela primeira vez em sua história.

O Alvinegro vem de uma eliminação nos pênaltis para o CRB, no jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil. A partida ocorreu na última quinta-feira (22), e o time viajou diretamente para Salvador.

Cléber Xavier já ocmandou o Santos em cinco jogos e ainda não tem nenhuma vitória. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

O time encerra a preparação às 15h30 deste sábado (24), em Salvador. Na manhã da última sexta-feira (22), os jogadores realizaram um treino regenerativo antes da viagem.

O técnico Cléber Xavier e sua comissão técnica buscam a primeira vitória no comando do Santos. Até aqui, são cinco jogos, com dois empates e três derrotas. Zé Ivaldo, que recebeu o terceiro cartão amarelo no duelo contra o Corinthians, na semana passada, está suspenso e não viajou para Salvador.

O Peixe é o vice-lanterna do Brasileirão, com cinco pontos conquistados em nove rodadas. Após o duelo contra o Leão da Barra, o Alvinegro enfrenta o Red Bull Leipzig na próxima quarta-feira (28), às 19h (de Brasília), em amistoso internacional, em Bragança Paulista.

Desfalques:

-Soteldo (lesão no músculo bíceps femoral da coxa esquerda)

-Gil (liberado para resolver problemas familiares)

-Aderlan (dores na coxa direita)

-João Schmidt (lesão no músculo do bíceps femoral da coxa esquerda)

-Escobar (suspenso)

-Zé Ivaldo (suspenso)