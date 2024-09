Clube turco não explica lesão sofrida por novo reforço do Santos

Santos apresenta o zagueiro Luan Peres (Foto: Arthur Faria)







Escrito por Lance! • Publicada em 12/09/2024 - 16:16 • Santos (SP)

O Santos apresentou nesta quinta-feira (12) o zagueiro Luan Peres. O jogador sofreu uma lesão no ligamento cruzado posterior do joelho direito na temporada passada quando defendia o Fenerbahçe, da Turquia. Segundo ele, o clube turco não explicou corretamente qual teria sido o problema, que a princípio foi diagnosticado como LCA (lesão ligamento cruzado anterior).

– O clube turco não explicou a lesão que tive. Eu me choquei com a trave e tive LCP (ligamento cruzado posterior). Minha tíbia foi para trás e rompeu o ligamento- afirma Luan Peres.

Quando a lesão aconteceu, o atleta e o antigo clube optaram pelo tratamento conservador durante quatro meses, porém as dores no joelho não cessaram e a cirurgia foi feita. O zagueiro jogou apenas três jogos na temporada passada antes de operar e ficar afastado até chegar no Peixe.

Luan Peres explica lesão da temporada passada (Foto: Ivan Storti/Santos FC)

Em conversa com o técnico Fábio Carille, Luan já se colocou à disposição para entrar em campo neste domingo (15) no confronto contra o América-MG, às 16h (e Brasília), na Vila Viva Sorte, pelo Brasileirão Série B.

- Venho fazendo todos os treinos da pré-temporada, me vejo bem. Ritmo de jogo só se adquire jogando. Normal do futebol. Venho me sentindo bem, que é o mais importante - completa o jogador.