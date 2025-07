Cléber Xavier desaprova o desempenho do Santos diante do Mirassol

O Santos encerrou uma sequência de vitórias no Campeonato Brasileiro ao perder para o Mirassol por 3 a 0, neste sábado (19), no Maião, pela 15ª rodada da competição.

O técnico santista Cléber Xavier elogiou o poder ofensivo do adversário e explicou as modificações na escalação do Peixe, com as entradas de Zé Ivaldo, Pituca e Igor Vinicius nas vagas de João Basso, Rincón e Escobar.

— As mudanças (da escalação) tiveram um critério físico. Fizemos um jogo intenso e desgastante contra o Flamengo, e alguns jogadores não conseguiram se recuperar. A entrada do Zé Ivaldo foi pela bola aérea, já que eles iriam explorar a frontal e a de fundo. O Pituca, que é mais físico e com controle de marcação agressivo, entrou pela posse qualificada e saída vertical. Igor no lugar do Escobar, e Rincón pela falta de recuperação, e por isso pensamos dessa maneira. No primeiro tempo, o Mirassol teve as melhores chances. Não fomos efetivos, e as nossas finalizações não chegaram no gol deles. Tivemos grande atuação do Brazão. A posse até foi nossa, mas não machucamos o adversário. No segundo tempo, a gente tentou trazer o Rincón para ficar mais com a organização de meio. A gente acabou, em uma desatenção, com a saída rápida deles, estávamos desorganizados, abertos pelo lado direito. A bola acabou entrando e, a partir daí, desequilíbrio total. Vitória merecida deles. Não fizemos um bom jogo — disse o técnico.

Walter e Gabriel Brazão foram os goleiros titulares de Mirassol e Santos, no duelo deste sábado (19). (Foto: Divulgação/ Santos FC)

O jogo:

O Santos cometeu muitos erros de marcação, e as alterações do segundo tempo também não surtiram efeito. Neymar, jogando de falso 9, não conseguiu se aproximar de Rollheiser e Guilherme.

Cléber Xavier comentou sobre a qualidade da equipe do Peixe e também reforçou a necessidade do fortalecimento mental para a continuidade do Brasileirão.

— Nós temos um plantel equilibrado... além do Pituca, tenho o Arão e o João Schmitd. Não quero fazer análise de cabeça quente e sem aprofundar. Temos a segunda e a terça. Mudar o mental para quarta. De novo um jogo em casa e que vamos precisar da torcida. O Inter é uma grande equipe que não vem bem no campeonato. Temos que recuperar os atletas para vir com o mental forte e organizar da melhor forma — afirmou.

O Mirassol ainda não perdeu para nenhum adversário paulista. Na estreia da Série A, com direito a "olé" no Maião, contou com o brilho do lateral Reinaldo.

— Sabíamos da dificuldade do jogo. Muito agressiva e com transições rápidas. Uma equipe que não perdeu em casa. Vem muito bem no campeonato e mereceu a vitória — analisou Cléber Xavier.

Questionado sobre o fato de Neymar não ter conseguido motivar a equipe dentro de campo para buscar uma reação no placar, Cléber Xavier ressaltou que não gosta de criticar seus jogadores de maneira individualizada.

— O time todo esteve abaixo, não só pelas questões das trocas, mas não conseguimos recuperar direito e encontramos um adversário que, mesmo que tenha jogado no mesmo tempo que a gente, não teve viagem e jogou em casa, um time repetido, conseguiram levar vantagem. O Neymar, mesmo abaixo, ainda criou situações importantes: bola parada, jogada trabalhada por dentro, deixou jogadores em condições... hoje voltou um pouco mais para a gente poder infiltrar pelos lados, mas não conseguimos — concluiu.

O Santos está de folga neste domingo (20). O Peixe encara o Internacional na próxima quarta-feira (23), às 21h30 (de Brasília), na Vila Belmiro, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro.