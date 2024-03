CBF divulga tabela da Série B: saiba os jogos do Santos

Copiar Link

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) revelou a tabela da Série B 2024, e o Santos conheceu a ordem dos jogos contra seus adversários. Esta será a primeira vez em que o Peixe disputa a segunda divisão do Brasileirão.

O Alvinegro da Vila Belmiro estreia no torneio do Paysandu, que subiu da Série C. O jogo terá mando do time do litoral paulista, que pretende mandar jogos na capital paulista e na cidade de Santos.

Pituca e Messias, jogadores do Santos, disputarão a Série B (Fotos: Raul Baretta/ Santos FC)

Em sequência, o Peixe enfrentará Avaí (fora), Guarani (casa), Amazonas (fora) e Ponte Preta (fora).

Além da Macaca e do Bugre, o Santos teve a oportunidade de enfrentar mais equipes da Série B durante o Paulistão, como Novorizontino (derrota), Botafogo-SP (vitória) e Mirassol (vitória). O Ituano pertence ao mesmo grupo no estadual, portanto não houve cruzamento.

VEJA ABAIXO A TABELA DE JOGOS DO SANTOS