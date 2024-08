Carille revela cobrança por melhor preparação dos jogadores do Santos

Carille revelou cobrança feita aos jogadores após empate pela Série B (Foto: Divulgação Santos)







Escrito por Lance! • Publicada em 25/08/2024 - 05:10 • São Paulo

Depois de uma sequência de 10 jogos sem derrota, o Santos completou três rodadas sem vencer no Brasileirão da Série B após o empate contra o Amazonas pela 23ª rodada, sábado (24) na Vila Belmiro. O técnico Fabio Carille divide a responsabilidade, mas comentou na coletiva após o jogo que que houve cobranças junto aos jogadores por melhor preparação para os jogos.

"Quando eu falo, eu falo de nós. Não dá pra chegar e querer entrar no jogo dentro de campo. A preparação começa antes da partida quando a gente começa a mandar informações. Contra o Guarani, por exemplo, tudo o que aconteceu na parte defensiva e na ofensiva, a gente passou, então foi cobrado deles" - explicou Carille, ao lembrar do empate por 1 a 1 contra o Guarani na rodada anterior.

Mesmo com o resultado de 0 a 0 contra o Amazonas com vaias da torcida, o treinador do Santos viu melhora no time e deixou as criticas somente para a partida anterior contra o Bugre.

"Eu gostei do rendimento hoje. Não ganhamos o jogo, mas a gente sabia que teria dificuldade e nós tivemos. Buscamos soluções, ficamos no campo deles e adiantamos bem os laterais pra jogar" - contou Carille sobre sua avaliação do time no empate contra a Onça Pintada.

O próximo jogo do Peixe é na sexta (30) às 21h30, na Vila Belmiro, contra a Ponte Preta pela 24ª rodada da Série B. No primeiro turno, o Santos venceu a Macaca em Campinas por 2 a 1.