Yusupha Nije enfrenta dificuldades para se adaptar no Santos

Escrito por Lance! • Publicada em 24/09/2024 - 06:30 • Santos (São Paulo)

O novo atacante do Santos Yusupha Nije passa por dificuldades para se adaptar ao futebol brasileiro e ainda não foi relacionado pelo técnico Fábio Carille para nenhuma partida. O jogador não convenceu o comandante nos treinamentos sobre sua atuação.

Desde que chegou no Peixe, ele enfrenta um processo lento de adaptação e maturação ao futebol brasileiro. O jogador nascido em Gâmbia está um degrau abaixo dos companheiros de ataque na briga por uma vaga na lista de relacionados na visão de Carille e do restante dos preparadores da equipe alvinegra.

Ao chegar no Santos, Yusupha se deparou com um elenco que parece ter encaixado na reta final do Brasileirão Série B e não encontrou espaço para brigar por uma vaga dentre os relacionados. O clube alvinegro vem de uma sequência de três vitórias nos últimos três jogos. Até o momento o atacante treina com o restante da equipe e pode participar de jogos-treino no CT Rei Pelé.

Yusupha Nije participa dos treinos e pode atuar em jogos-treino durante o fim da temporada(Foto: Raul Baretta / Santos FC)

O Santos anunciou o atacante de Gâmbia cerca de 20 dias atrás, em uma negociação envolvendo o Al-Markhiya, do Catar. Nije fica emprestado para Peixe até 30 de junho de 2025. Na janela de transferência que aconteceu no meio do ano, também foram contratados Billy Arce, Wendel Silva, Luan Peres, Laquintana e o goleiro Renan.