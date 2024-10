Fábio Carille, técnico do Santos







Publicada em 28/10/2024 - 18:03 • São Paulo (SP)

O técnico do Santos, Fábio Carille, definiu a equipe que vai entrar em campo logo mais, às 19h desta segunda-feira (28), para enfrentar o Ituano, no Estádio Novelli Júnior, em Itu, pela 34ª rodada da Série B do Brasileiro. Os zagueiros Luan Peres e Jair, com problemas musculares, estão fora deste duelo.

Com as ausências confirmadas, a zaga do Peixe será formada por Gil e João Basso. O treinador, por outro lado, conta com o retorno de Giuliano, que retorna ao time titular. Além dessas mudanças, Carille escalou o lateral-direito Hayner e manteve Serginho entre os titulares.

Santos e Sport lideram Série B com 59 pontos

O goleiro Diógenes estreia como titular no time profissional. Depois de uma espera de três anos — o jogador foi promovido em 2021, aos 23 anos —, o camisa 12 começa jogando em Itu depois de ficar no banco em várias partidas. A outra opção para o gol seria o veterano Renan. O Peixe também não conta com João Paulo, que ainda se recupera de uma lesão no tendão de Aquiles da perna esquerda.

A escalação do Santos para encarar o Ituano tem: Diógenes; Hayner, João Basso, Gil e Escobar; João Schmidt, Diego Pituca e Giuliano; Serginho, Guilherme e Wendel Silva.

Apesar de liderar a Série B do Brasileirão, o Santos possui os mesmos 59 pontos do Sport, que enfrenta o América-MG fora de casa, e do Novorizontino, que já venceu na rodada.