O Santos fez somente um jogo-treino antes da estreia do Paulistão, que acontece no sábado (20), contra o Botafogo-SP, em Ribeirão Preto. No sábado (13), o Peixe enfrentou o Oeste, na Vila Belmiro, com demonstrações do que deve ser a equipe titular no primeiro jogo do Estadual. E o esboço não teve três zagueiros, esquema bastante usado pelo técnico Fábio Carille na sua última passagem pelo clube alvinegro, em 2021.