- Posicionamento dentro do campo, sendo por fora, no meio, como segundo volante. Vemos pela escolha do treinador. Somos um grupo, estamos formando uma família. Quem tiver melhor vai jogar. Se eu tiver no banco e Giuliano ou Otero jogar, apoiarei da mesma forma. Se jogarmos juntos, será um prazer. Com a qualidade de Otero e Giuliano, quem não queria estar com esses caras - comentou o meia.