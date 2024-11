Carille dá razão a torcedores insatisfeitos com desempenho do Santos

Carille reconheceu os maus momentos e as tensões com a torcida (Foto: Reinaldo Campos/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 05/11/2024 - 06:20 • Santos (SP)

O técnico do Santos, Fabio Carille, reconheceu os maus momentos e tensões com a torcida que viveu ao longo da última temporada, na coletiva após o jogo contra o Vila Nova. O comandante alvinegro não tirou a razão dos torcedores e analisou a evolução do trabalho em equipe ao longo da Série B.

- Poderia ter sido melhor - afirmou.

Esta já a segunda passagem do técnico pelo Peixe. Em 2021, Carille chegou ao Santos quando a equipe se encontrava em um momento delicado, em 14° lugar no Brasileirão Série A e muito próximo do Z4. Ao final da temporada, o clube alvinegro terminou o campeonato na 10ª posição e classificado para a Copa Sul-Americana.

Em 2024, retornou ao Peixe após uma breve passagem pelo exterior e tinha como principal objetivo levar o Santos de volta à primeira divisão. A missão está muito próxima de ser cumprida, após a vitória sobre o Vila Nova no último sábado (2).

Por outro lado, Carille também viveu momentos de muita pressão com os torcedores insatisfeitos com seu trabalho e o desempenho do elenco durante a temporada.

- Dali para cá mudou essa relação, essa implicância, e muitas vezes com razão, não tiro a razão deles não (torcedores). Poderiamos ter sido melhores, mas já vimos times grandes caindo - afirmou Carille.

Carille não tira razão dos torcedores insatisfeitos sobre o desempenho do Santos (Foto: Reinaldo Campos/AGIF)

Vale lembrar que o contrato de Carille tem renovação automatica para 2025 em caso de acesso do Santos.

- Acho que o mais importante não é meu contrato, mas todos que estão envolvidos sabem o que é melhor para o clube - disse o técnico.