Carille critica jogador do América-MG após derrota do Santos

Fábio Carille durante América-MG x Santos (Foto: Fernando Moreno/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 25/05/2024 - 00:35 • Belo Horizonte (MG)

Técnico do Santos, Fábio Carille criticou Renato Marques, atacante do América-MG, pelo polêmico gol marcado durante a lesão de João Paulo. Em entrevista coletiva após a derrota do Peixe para o Coelho por 2 a 1, o treinador demonstrou sua insatisfação com o lance, que abriu o placar do jogo ainda no primeiro tempo.



- Tudo acontece muito rápido. Pessoal do América disse que ninguém avisou o jogador, mas ali ninguém tinha que avisar. Já vimos isso em outros lugares, em outros campeonatos. O pior depois é a sequência disso pelas informações que chegaram. Mas, enfim, esperamos para poder opinar melhor. A gente acaba falando e não tendo provas - afirmou Fábio Carille após a partida.

O comandante do Santos reclamou ainda do segundo gol do América-MG. Segundo o técnico, houve falta em cima de Patati na origem da jogada e o VAR deveria ter interferido para anular o lance.

– Nenhum time foi superior. Os goleiros trabalharam o mesmo tanto. No primeiro, apesar do problema com o João Paulo, conseguimos equilibrar e buscar o empate. Acabei de ver que no segundo gol foi falta no Patati. Estranho. O VAR só trabalha quando quer. A gente não consegue entender. Eu fui defensor do VAR, mas é muito complicado. A gente tentou, lutou. Tem dia que será assim. Continuamos na parte de cima da tabela. Agora é pensar no time do Botafogo - comentou o treinador do Peixe após a derrota para o América-MG.

Confira outras declarações de Fábio Carille após América-MG 2 x 1 Santos:

- Gosto de analisar o jogo depois com calma para analisar, ver o que poderíamos ser melhor. Fico com a impressão que foi um jogo muito igual, de dois times que vão buscar a classificação para a Série A. Foi um jogo equilibrado, que esperávamos. Tudo que aconteceu no jogo a gente sabia, nos preparamos. Mas tem dia que o resultado não é a nosso favor e temos que ter sabedoria e calma para analisar, olhar e começar a projetar o próximo jogo.

- A troca (substituições) foi por perceber que os jogadores cansaram, perderam um pouco de força para transitar ofensivamente e defensivamente. O América foi para trás, se fechou, respeitou. Conseguiu bloquear bem fazendo falta e a gente jogando muito a bola para a área em faltas e escanteios. Em cima da proposta do América eles se sobressaíram porque não conseguimos empatar.

- Não deu tempo de conversamos (sobre a lesão de João Paulo). Vamos para o intervalo pensando no segundo tempo. Agora, na viagem, com calma, a gente procura saber o que aconteceu.