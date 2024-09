Carille admite atuação ruim do Santos e comenta pressão: ‘Alivia até o próximo jogo’

Copiar Link

Técnico do Santos, Fábio Carille comemerou a vitória por 1 a 0 sobre o Brusque, mas admitiu que o desempenho da equipe ficou aquém do esperado no sul do país. Com o resultado, o clube paulista voltou a vencer após quatro rodadas e assumiu a liderança provisória da competição.

- A vitória é muito importante, (já) o desempenho. A situação do campo foi para duelar e brigar. As condições do campo fizeram a bola quicar o tempo todo, jogadores sem controle. Sem triangulação, não tem troca. Jogo físico, de bola longa. Bola não passou no meio-campo por essa questão - disse Carille.

Com o resultado positivo, Carille ganha tranquilidade à frente do comando técnico da equipe, mas entende que a pressão seguirá alta até a confirmação do acesso à primeira divisão.

- Vitória importante num jogo onde a bola não rolou. Jogo físico, de disputa. Uma vitória importante para planejar a semana. A pressão alivia até o próximo jogo, mas o próximo temos que ganhar - completou o profissional.

O Santos volta a campo no próximo domingo (15), quando enfrenta América-MG, às 18h30 (de Brasília), na Vila Belmiro, pela 26ª rodada da Série B do Brasileirão.