• Se vencer, o Santos abre cinco pontos de vantagem em relação ao Goiás, o 'primeiro' do Z4 com 35 pontos. Assim, o Peixe estaria mais perto da zona da Sul-Americana do que dos quatro últimos.



• Porém, o Peixe também seca o Vasco (atual 18º) na rodada, que enfrenta o líder Botafogo também nesta segunda-feira. Em caso de vitória no clássico carioca, o Cruzmaltino atinge 37 pontos e encurta a distância do Z4 para o Santos.



• Se o Vasco vencer e o Santos perder, o Cruzeiro entra na zona do rebaixamento por ter menos vitórias. No entanto, a Raposa conta com uma partida atrasada, justamente contra o Cruzmaltino.