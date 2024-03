Bragantino e Santos se enfrentam neste domingo (3), às 18h (horário de Brasília), no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista-SP, pela 11ª rodada do Campeonato Paulista. O Peixe Raposa é líder do Grupo A com 22 pontos, enquanto o Massa Bruta é o primeiro colocado do Grupo C do Estadual, com 18 pontos conquistados até o momento. A transmissão da partida será por conta da TV Record e do Paulistão Play.