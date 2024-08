Assista aos melhores momentos da partida entre Santos e Ponte Preta

Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 31/08/2024 - 00:45 • Santos (SP)

O Santos terminou a partida empatado contra a Ponte Preta, nesta sexta-feira (30), na Vila Viva Sorte pela Série B do Campeonato Brasileiro. Apesar do bom desempenho no primeiro tempo, o Alvinegro Praiano deixou escapar a vitória e não conquistou os 3 pontos na rodada. Os gols do Peixe foram marcados por Giuliano e João Basso, e para arrancar o empate, no segundo tempo a Macaca abriu o placar com Jéh e Dodô, que marcou nos acréscimos. Fim do jogo 2 a 2.

Com o resultado, o Peixe chega aos 40 pontos e atinge a liderança do campeonato. Logo atrás, o rival Novorizontino está com o mesmo somatório na tabela e com um jogo a menos, com isso, pode retomar a primeira posição caso ganhe ou empate no próximo duelo.

Veja os melhores momentos do jogo no player do topo da página.

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos

Santos termina empatado com Ponte Preta (Foto:Divulgação/ Santos)