Artilheiro do Santos no Paulista Sub-20, Bernardo projeta decisão contra o São Paulo

Depois de três anos, o Santos volta a ter a chance de conquistar o título do Campeonato Paulista Sub-20. Dono de cinco troféus da competição, o Peixe empatou com o São Paulo no duelo de ida, na Vila Belmiro, e agora enfrentará o Tricolor em Mogi das Cruzes.

Entre os destaques dos Meninos da Vila está o meia Bernardo Paias, artilheiro da equipe no estadual e um dos principais nomes no radar da comissão técnica do time profissional.

Curiosamente, ele teve uma breve passagem pelas categorias de base do Tricolor Paulista, o que torna esta final ainda mais especial e aumenta a expectativa para que ele possa fazer valer a famosa "Lei do Ex".

Bernardo acumula passagens pela categoria de base do Tricolor. (Foto: Divulgação/ Instagram)

O que vem pela frente:

O Tricolor é o atual vice-campeão do torneio e chega à decisão com a melhor campanha. Ao todo, a equipe disputou 24 jogos, com 16 vitórias, seis empates, duas derrotas, 51 gols marcados e apenas 19 sofridos.

— Sabemos que será uma final muito difícil, contra uma grande equipe, mas estamos preparados e com muita ambição de conquistar esse título com a camisa do Santos. Chegamos até aqui com muito trabalho, e agora é o momento de manter o que fizemos de melhor durante o campeonato para levar esse troféu para a Vila Belmiro - comentou Bernardo.

Em 2025, Bernardo soma sete gols em 12 partidas no Campeonato Paulista Sub-20. Além de artilheiro, o meia também lidera o time em participações diretas em gols na competição.

Na atual temporada, o jogador ainda integrou as campanhas do Santos na Copa São Paulo de Futebol Júnior e no Campeonato Brasileiro Sub-20, acumulando ao todo oito jogos nas duas competições nacionais.

— O importante é sempre ajudar o Santos, seja com gols, assistências ou naquilo que o professor pedir para mim dentro de campo. Estou feliz com o meu momento e com a confiança que venho recebendo, e quero seguir evoluindo e fazendo o meu melhor para ajudar a equipe a conquistar esse título - concluiu.

O duelo entre o Santos e o São Paulo que decide o título do Campeonato Paulista Sub-20 está marcado para este domingo (16), às 15h, no Estádio Francisco Ribeiro Nogueira, em Mogi das Cruzes. Em caso de empate no placar agregado, a decisão será nos pênaltis.