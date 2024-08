Apesar da fase instável na Série B, Carille se diz satisfeito com reforços do Santos

Fotos: Raul Baretta/ Santos FC







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 27/08/2024 - 04:45 • Santos (SP)

O Santos vive momento delicado na Série B do Campeonato Brasileiro. No último sábado (24), o Peixe terminou a partida empatado com o Amazonas e completou uma série de três jogos sem vencer na competição. Nas últimas seis rodadas, conquistou apenas uma vitória, fazendo com que o time fique na segunda posição, com 39 pontos.

A equipe de Carille, neste ano, luta para ter o acesso novamente à elite do futebol brasileiro. Com isso, nesta janela de transferências, o clube fez quatro contratações em busca de novos reforços para escapar de possível crise.

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos

Santos no mercado

O Peixe investiu em quatro reforços nesta janela, entre eles estão os atacantes Billy Arce e Wendel Silva, o goleiro Renan e o mais recente, Yusupha Nije, do futebol do Catar. A média de investimento do Santos foi de aproximadamente R$ 3 milhões de reais.

Wendel Silva teve a oportunidade de fazer a sua estreia no empate sem gols contra o Amazonas. O centroavante esteve entre os 11 titulares relacionados por Fabio Carille e atuou por 70 minutos na partida. O atleta será apresentado nesta terça-feira (27).

A novidade no clube praiano é o gambiano de 30 anos. Yusupha Nije, cedido pelo Al-Markhiya SC, terá contrato de empréstimo por uma temporada, portanto, estará disponível para atuar também no Paulistão e na Copa do Brasil até julho de 2025. O atacante já está em Santos para realizar os exames médicos e deve ser anunciado pelo clube em breve.

O treinador do Alvinegro se diz satisfeito com os reforços para as próximas etapas do time.

- Apesar de terem demorado para chegar, sim (estou satisfeito). Alguns já estrearam, como o Wendel, que vai conhecer melhor o grupo. Nije ainda vai uns dias de adaptação. Aos poucos, vamos usá-los. Não dá para cobrar muito desses atletas que estão chegando agora. Eles têm qualidade, vão entrar, errar no começo, mas faz parte do processo – disse o treinador.

Apesar de não ser novidade no elenco, Jair não irá defasar o setor defensivo do Santos, visto que as negociações com o Botafogo para a saída do jogador não avançaram a pedido de Marcelo Teixeira, presidente do clube.

O Menino da Vila, com apenas 19 anos, estava sendo sondado pelo time carioca. A proposta chegou a R$ 12 milhões de dólares, cerca de R$ 66 milhões de reais, na cotação atual. Entretanto, Teixeira concluiu que o jovem seria peça fundamental no elenco diante do momento da equipe santista e se caso saísse, deixaria o elenco defasado.