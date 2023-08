O Santos perdeu mais uma partida fora de casa no Campeonato Brasileiro. Diante do Atlético-MG, a defesa do time caiçara foi novamente vazada e, além disso, o ataque passou em branco. Diante dessa realidade, o rendimento do clube longe dos seus domínios pode ser o fator crucial para saber se a equipe do litoral paulista continuará ou não na Série A da competição nacional.