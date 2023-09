Diante do Cruzeiro, quando o Peixe perdeu por 3 a 0 de forma vexatória, em plena Vila Belmiro lotada, o que se viu em campo foi um time bagunçado e com alma de derrotado. Nem o apoio das arquibancadas foi suficiente. A zona era tanta que os atletas assistiam Nikão e companhia desfilarem no gramado do Time do Rei e afundarem o Alvinegro no Z4.