Desta forma, o Peixe terá que armar uma estratégia para montar uma equipe competitiva e não piorar as suas dívidas. Atualmente, o déficit é de quase R$ 800 milhões. A folha salarial, inclusive, é uma preocupação. No terceiro trimestre de 2023, houve um aumento de 10,53% na folha salarial do clube (com encargos) em relação ao que foi gasto no trimestre anterior.