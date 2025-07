Agenda L!: curtinhas do Santos do dia 20/07/2025

O Santos está de folga neste domingo (20) e não tem nenhuma atividade programada. O Peixe chegou de viagem nesta madrugada após perder para o Mirassol por 3 a 0, no Maião, pela 15ª rodada do Brasileirão. Lembrando que o Peixe tem um duelo a menos por causa do jogo adiado contra o Palmeiras.

O Alvinegro Praiano ocupa o 15º lugar na tabela, com 14 pontos, sendo quatro vitórias em 14 partidas — um aproveitamento de apenas 33% na competição.

CAMPANHA NO BRASILEIRÃO 2025:

14J

4V

2E

8D

12 gols marcados

17 gols sofridos

-5 saldo de gols

33% de aproveitamento

Neymar atuou por 90 minutos no duelo diante do Mirassol. (Foto: Divulgação/ Santos FC)

Agenda:

O elenco do Santos está de folga neste domingo (19) e retona aos treinos na segunda-feira à tarde (21).

Sereias da Vila:

As Sereias da Vila estão de férias e retornam aos trabalhos apenas no dia 21 de julho.

Categorias de base:

Campeonato Paulista Sub-20

Santos x Inter de Limeira - Estádio Espanha (Santos) - 15h (de Brasília)

Próximos jogos Campeonato Brasileiro:

23 de julho (quarta-feira) - Santos x Internacional - Vila Belmiro - 21h30 - 16ª rodada

26 de julho (sábado) - Sport x Santos - Ilha do Retiro - 18h30 - 17ª rodada

04 de agosto (segunda) - Santos x Juventude - Morumbis - 20h - 18ª rodada

10 de agosto (previsão de data) - Cruzeiro x Santos - detalhes indefinidos - 19ª rodada

17 de agosto (previsão de data) - Santos x Vasco - detalhes indefinidos - 20ª rodada

24 de agosto (previsão de data) - Bahia x Santos - detalhes indefinidos - 21ª rodada