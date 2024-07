Aderlan, do Santos, tem lesão confirmada e passará por cirurgia no joelho

Foto: Reprodução / SporTV







Escrito por Lance! • Publicada em 16/07/2024 - 11:52 • São Paulo (SP)

Dois jogadores do Santos foram substituídos durante a vitória sobre o Ituano, nesta segunda-feira (15), na Vila Belmiro: o centroavante Julio Furch e o lateral-direito Aderlan. Após exames de imagem realizados nesta terça-feira (16), o lateral teve constatada a ruptura total do ligamento cruzado anterior (LCA) do joelho esquerdo. O atleta passará por cirurgia nos próximos dias, enquanto Furch teve uma contusão muscular na região do trapézio e iniciou tratamento.

Julio Furch tse lesionou ainda no primeiro tempo e precisou ser substituído no intervalo. O atacante tem convivido com problemas físicos durante a temporada. Já Aderlan se machucou e saiu no segundo tempo, e apresentava sentir muita dor ao deixar o campo de maca, chorando.

Apresentando evolução satisfatória, o meia Giuliano iniciou transição no gramado acompanhado pela fisioterapia do Santos FC, ainda sem contato com bola.

Recuperado de lesão muscular na região posterior da coxa direita, o meia Bernardo segue fazendo trabalho de recondicionamento físico acompanhado pela fisioterapia no CT Rei Pelé.