Escrito por Lance! • Publicada em 15/07/2024 - 21:57 • São Paulo (SP)

O Santos derrotou o Ituano por 2 a 0, nesta segunda-feira (15), pela 15ª rodada do Brasileirão Série B. A partida aconteceu na Vila Belmiro, e os gols foram marcados pelo volante Diego Pituca e pelo atacante Guilherme.

Com o resultado, o Peixe fica na primeira posição da segunda divisão nacional, com 28 pontos, um a mais do que o vice-líder Vila Nova. As equipes, inclusive, se enfrentam na próxima rodada. Apenas o Sport tem um jogo a menos do que o Peixe e, mesmo assim, não iguala ou empata com a pontuação santista se vencer a Chapecoense.

Diego Pituca inaugurou o marcador na vitória do Santos sobre o Ituano (Foto: Reinaldo Campos/AGIF)

Quais são os próximos jogos de Santos e Ituano?

Santos x Vila Nova, quinta-feira (18), no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga (OBA) - 16ª rodada do Brasileirão Série B, às 20h

CRB x Ituano, sábado (20), no Estádio Rei Pelé - 16ª rodada do Brasileirão Série B, às 17h

✅ FICHA TÉCNICA - SANTOS 2 X 0 ITUANO

SÉRIE B - 15ª RODADA

🗓️ Data e horário: segunda-feira, 15 de julho de 2024, às 20h

📍 Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)

🟨 Árbitro: Lucas Paulo Torezin

🚩 Assistentes: Victor Hugo Imazu dos Santos e Wagner Junior Bonfim Ledo

📺 VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga

🟨 Cartões amarelos: Lucas Dias e Rodrigo (Ituano)

🟥 Cartões vermelhos: -

⚽ Gols: Diego Pituca e Guilherme

⚽ ESCALAÇÕES:

SANTOS (Técnico: Fábio Carille)

Gabriel Brazão; Aderlan (JP Chermont), Gil, Jair e Escobar; João Schmidt, Diego Pituca (Tomás Rincón) e Serginho (Miguelito); Otero, Julio Furch (Willian Bigode) e Guilherme (Pedrinho).

ITUANO (Técnico: Alberto Valentim)

Saulo; Lucas Dias, Vinicius Poz (Bruno Xavier), Claudinho, Wálber e Kauan Leal; Rodrigo (Bruno Alves), Miquéias e Gabriel Falcão (Aluísio); Vinícius Paiva (Leozinho) e Zé Eduardo (Neto Berola).