Kimi Antonelli conquistou sua primeira pole position da sprint na Fórmula 1 ao liderar a classificação da Sprint em Miami, nesta sexta-feira (2º). O italiano de 18 anos cravou 1m26s482 e garantiu a posição de honra no grid, superando a dupla da McLaren: Oscar Piastri, que larga em segundo, e Lando Norris, terceiro.

A sessão contou com três fases movimentadas, com Gabriel Bortoleto e Carlos Sainz entre os eliminados, enquanto George Russell e Max Verstappen também brigaram pelas primeiras posições, mas terminaram fora do top-3.

Como foi a classificação da sprint no GP de Miami?

Gabriel Bortoleto no Autódromo Internacional de Miami, Estados Unidos (Foto: CHARLY TRIBALLEAU / AFP)

SQ1

Liam Lawson quase se envolveu em um incidente com Jack Doohan ao sair dos boxes durante o SQ1 da classificação sprint. O australiano da Alpine não escondeu a insatisfação e reclamou pelo rádio.

Na pista, Max Verstappen foi o primeiro a registrar volta rápida, com 1m27s953. Logo depois, Lando Norris assumiu a ponta com 1m27s890. Oscar Piastri aparecia em terceiro, até que Kimi Antonelli, da Mercedes, superou os rivais e tomou a liderança provisória.

Pierre Gasly enfrentou dificuldades na saída do pit lane para sua última tentativa: os mecânicos da Alpine precisaram empurrar o carro, que conseguiu se posicionar corretamente na fila.

Gabriel Bortoleto marcou 1m29s689, mas não foi suficiente para avançar. Ao fim do SQ1, os eliminados foram: Lance Stroll, Jack Doohan, Yuki Tsunoda, Gabriel Bortoleto e Oliver Bearman.

SQ2

Max Verstappen abriu o SQ2 com 1m27s729, mas logo foi superado por Kimi Antonelli, que cravou 1m27s727. A McLaren respondeu com força: Oscar Piastri assumiu a liderança, seguido por Lando Norris, formando uma dobradinha da equipe.

Verstappen ainda voltou ao topo momentaneamente, mas Norris retomou a ponta na reta final da sessão. Entre os veteranos, Fernando Alonso fechou em sétimo e Lewis Hamilton garantiu a sexta posição.

Foram eliminados no SQ2: Nico Hulkenberg, Esteban Ocon, Pierre Gasly, Liam Lawson e Carlos Sainz.

SQ3

Mais uma vez, Max Verstappen foi o primeiro a abrir volta rápida no SQ3. George Russell marcou 1m26s791 e assumiu a liderança provisória. Hamilton veio na sequência, mas ficou apenas em sétimo. A McLaren se manteve forte: Oscar Piastri passou em segundo e Lando Norris em terceiro.

Mas foi Kimi Antonelli quem brilhou. O jovem da Mercedes, com apenas 18 anos, marcou 1m26s482 e garantiu sua primeira pole position em uma classificação para a Sprint. Pelo rádio, comemorou: “Sim!!! Vamos!!!! Nada mal!!!” Piastri larga em segundo e Norris fecha o top-3 no grid da Sprint.