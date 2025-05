Juventude anuncia reconhecimento facial no Alfredo Jaconi

O Juventude continua com o processo de modernização do Alfredo Jaconi, e na última semana deu início à implementação do sistema de reconhecimento facial no estádio, com a instalação das primeiras catracas. A previsão para o cadastramento dos torcedores ainda não tem data definida.

Com capacidade para mais de 18 mil pessoas, o complexo esportivo passará a contar com o moderno sistema de reconhecimento facial Imply para o acesso aos jogos. A tecnologia será instalada em todos os portões de entrada, tanto para a torcida jaconera quanto para os visitantes.

Parceira do clube desde 2019, a Imply ElevenTickets já é responsável pela gestão da venda de ingressos, controle de acessos e otimização dos processos administrativos. Agora, avança mais um passo com a implementação dos equipamentos de reconhecimento facial. A tecnologia, que já está presente em diversos estádios reconhecidos, chega para aumentar ainda mais a segurança e agilidade no acesso dos torcedores.

— O Juventude tem evoluído nos mais diversos aspectos e, para isso, precisa contar com parceiros que sejam referência em seu segmento, no mercado nacional e internacional. Este é o caso da Imply, uma empresa que, assim como o Juventude, nasceu no interior do Rio Grande do Sul e conquistou o Brasil e o mundo. Nossa parceria já vem de anos e continua evoluindo, assim como as tecnologias da Imply, que estão sempre à frente do mercado e são exemplo em qualidade, segurança e modernidade. Portanto, não tenho dúvidas de que teremos a mais consolidada estrutura possível para oferecer o que há de melhor ao público do estádio Alfredo Jacon — explica o presidente Fabio Pizzamiglio.

O sistema de reconhecimento facial Imply é um dos mais seguros e eficientes em operação no mundo. É composto por diversas camadas e padrões de segurança, capaz de reconhecer o rosto e liberar o acesso em fração de segundos. O controle de acessos por meio da identificação facial realiza de forma integrada os processos de identificação, autenticação e autorização. Inicialmente, o equipamento identifica a presença de um usuário.

Com o uso de inteligência artificial e aprendizado profundo, a tecnologia autentica a identidade comparando com alta velocidade e precisão as características exclusivas do rosto humano com os dados disponíveis no banco de dados. O sistema armazena as impressões faciais como chaves de autenticação, garantindo uma verificação confiável. Após isso, o sistema verifica se o usuário possui autorização para acessar o local. Se autorizado, o acesso é liberado automaticamente por meio da abertura de portas ou catracas, conforme as permissões predefinidas

— O reconhecimento facial tem sido um divisor de águas para a inovação dos clubes brasileiros. Essa tecnologia de última geração contribui para que os torcedores tenham uma experiência de acesso mais rápida e conveniente. É possível acessar somente com o rosto, sem precisar carregar mídias físicas ou cartões, e a validação acontece em menos de 1 segundo — explica o CEO e fundador da Imply, Tironi Paz Ortiz.

