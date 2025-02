A Portuguesa realizou sua primeira venda como SAF na última terça-feira (25): negociou por R$ 20 milhões 70% dos direitos econômicos do atacante Renan Peixoto com o Athletico-PR. O jogador é a maior venda da Lusa envolvendo um atleta que não foi revelado no clube e o lucro foi de 900%.

Contratado junto ao SC Bregenz, da Áustria, em janeiro deste ano por R$600 mil, o atleta de 25 anos foi negociado com a equipe paranaense por R$6 milhões e quebrou um recorde que pertencia ao atacante Edno, vendido ao Tigres, do México, por R$4.6 milhões em 2012.

Renan também passa a ser o líder das transferências lusitanas nos últimos 17 anos, desde que Diogo foi vendido ao Olympiacos, da Grécia, por R$24 milhões em 2008.

- Os valores envolvidos na transferência são 10 vezes superiores à quantia paga pela Lusa ao SC Bregenz, da Áustria, pela aquisição do atleta em janeiro deste ano -informou a Portuguesa.

Portuguesa lucra 900% com negociação de jogador para o Athletico-PR (Foto: Divulgação/ Portuguesa)

Próximo confronto da Portuguesa

A Portuguesa enfrenta o Botafogo-SP nesta quinta-feira (27) às 21h (horário de Brasília), no Pacaembu, em São Paulo. O confronto válido pela primeira rodada da Copa do Brasil terá transmissão ao vivo do Prime Video (streaming).

Mudanças nas regras da Copa do Brasil

A CBF optou por mudar o regulamento da Copa do Brasil para 2025. Além de decisão por pênaltis em caso de empate na primeira fase, quando a equipe visitante (melhor ranqueada) tinha vantagem, os clubes poderão inscrever jogadores que já atuaram por outras equipes no torneio.

No entanto, definiu restrições para isso. A primeira é que a liberação só poderá ser aplicada a jogadores que atuaram por clubes nas duas primeiras fases da competição.

Isto é, se um atleta ficou no banco de reservas na terceira fase, ele segue livre para defender outro time no decorrer do torneio. A CBF fez questão de frisar que atuar se entende apenas o ato do jogador entrar em campo, seja desde o início ou ao longo da partida.