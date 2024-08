Thalita Simplício leva medalha de prata nos 400m do atletismo

Atleta Thalita Simplício e seu guia Felipe Veloso na semifinal em Paris (Foto: Wander Roberto/CPB)







Escrito por Lance! • Publicada em 31/08/2024 - 15:28 • Rio de Janeiro

Thalita Simplício brilhou nos Jogos Paralímpicos de Paris 2024, conquistando a medalha de prata nos 400m categoria T11 (atletas com baixa acuidade visual sem percepção da luz). Ao lado de seu guia, Felipe Veloso, Thalita completou a final com o tempo de 57s21, superando mais uma vez os desafios e mostrando todo o seu talento na pista. O ouro ficou com a atleta da Namíbia, Lahja Ishitile, que bateu o recorde dos Jogos Paralímpicos com o tempo de 56s26.

A atleta, que nasceu com glaucoma e perdeu totalmente a visão aos 12 anos, sempre se envolveu com esportes, praticando natação, karatê e golbal. No entanto, foi no atletismo que encontrou sua verdadeira paixão, aos 15 anos, em um projeto da Confederação Paralímpica Brasileira (CPB). A dedicação e o talento a levaram a resultados expressivos ao longo de sua carreira.

Na fase qualificatória em Paris, Thalita já havia dado sinais de seu excelente desempenho ao registrar o segundo melhor tempo, com 58s56. Sua performance reafirma o nível competitivo que a fez conquistar ouro nos 400 metros e prata nos 200 metros no Mundial de Kobe 2024.

Não é a primeira vez que Thalita se destaca em grandes competições. Nos Jogos Paralímpicos de Tóquio 2020, ela conquistou duas medalhas de prata, nos 400 metros e nos 200 metros. Além disso, foi medalhista de prata no revezamento 4x100 metros nos Jogos do Rio 2016.

A conquista em Paris 2024, ao lado de Felipe Veloso, é mais um marco na carreira de Thalita Simplício, consolidando-a como uma das principais atletas paralímpicas do Brasil e uma inspiração para muitos.