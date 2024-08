Bruna Nascimento na preparação da seleção feminina de vôlei sentado. Foto: Alessandra Cabral/CPB







Publicada em 28/08/2024 - 16:11

Liderada por Fernando Guimarães, irmão do tricampeão olímpico, a seleção feminina de vôlei sentado estreia nesta quinta (29) contra Ruanda às 7h (horário de Brasília).

Antes de liderar a seleção brasileira feminina de vôlei sentado, Fernando Guimarães passou pelo comando da seleção masculina, onde conquistou a medalha de ouro nos Jogos Pan-americanos de Toronto em 2015. Já nas Paralimpíadas, o irmão de José Roberto Guimarães, ainda não subiu ao pódio: A melhor colocação do treinador foi o quarto lugar na Rio 2016.

A seleção feminina conseguiu a classificação para os Jogos Paralímpicos de Paris ao vencer o mundial da modalidade em 2022. O triunfo sobre o Canadá por 3 sets a 2 consagrou o bom momento do Brasil na modalidade. Além do título mundial, as brasileiras também conquistaram a medalha de bronze nos Jogos de Tóquio 2020.

A seleção brasileira está no grupo B, ao lado de Canadá, Eslovênia e Ruanda. As duas melhores seleções de cada grupo se classificam para as semifinais. As vencedoras de cada duelo se enfrentam na decisão da medalha de ouro no dia 7 de setembro as 14:30 horário de Brasília.

A versão paralímpica do vôlei é disputada por seis jogadores em cada time, separados por uma rede de 1,15m do chão no masculino e 1,05m no feminino. A quadra, em ambos os naipes, mede 10m x 6m. Diferente do vôlei, é permitido bloqueio de saque, entretanto os atletas devem estar em contato com o solo o tempo todo. O vôlei sentado feminino compõe o programa paralímpico desde os Jogos de Atenas 2004.