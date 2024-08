Seleção brasileira de golbol masculino fica no empate contra do Irã

André Dantas é um dos destaques da equipe brasileira em Paris (Foto: Ana Patricia Almeida/CPB)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 31/08/2024 - 13:49 • Rio de Janeiro

Na tarde deste sábado (31), a seleção brasileira masculina de goalbal empatou com a equipe do Irã em 7x7, na última rodada da fase classificatória dos Jogos Paralímpicos de Paris 2024. Os gols da partida foram marcados por Emerson Ernesto (1), Leomon Moreno (1), Parazinho (1) e André Dantas (4).

Entre os destaques do jogo, está André Dantas, artilheiro e peça-chave da equipe brasileira na competição, com 11 gols. Nascido com toxoplasmose, uma condição que afetou sua visão, André conheceu o goalbal em 2009, durante as Paralimpíadas Escolares. A modalidade o encantou tanto que ele decidiu abandonar a natação, esporte que praticava na época. Sua dedicação ao goalbal logo deu frutos, e em 2013, ele foi convocado pela primeira vez para a Seleção Brasileira, no Mundial de Jovens.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Com o empate contra o Irã, a seleção brasileira finaliza a primeira fase com duas vitórias e um empate. Ao longo da competição, a equipe marcou 28 gols e sofreu 20.

Agora, os atletas brasileiros aguardam a definição dos grupos para descobrir seu adversário das quartas de final.