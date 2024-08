Sabrina Custódia fica fora do pódio no ciclismo contrarrelógio nas Paralimpíadas

Sabrina Custódia nas classificatórias (Foto: Alessandra Cabral/CP)







Escrito por Lance! • Publicada em 31/08/2024 - 09:21 • Rio de Janeiro

A brasileira Sabrina Custódia ficou fora do pódio na prova de ciclismo contrarrelógio do C1-3 500m nas Paralimpíadas Paris 2024 neste sábado (31). Com o tempo de 39s197, ela ficou na última colocação. Ela melhorou o tempo que havia feito nas classificatórias, onde se classificou na última posição com o tempo de 39s345, mas não foi o suficiente. Essa foi a primeira participação de Sabrina nas Paralimpíadas.

O pódio foi formado pela australiana Amanda Reid, a chinesa Wangwei Qian e a alemã Maike Hausberge, com os tempos de 36s676, 37s616 e 38s358, respectivamente. A vice-campeã olímpica, inclusive, estabeleceu um novo recorde mundial para a classe C1. Com a marca de 37s616, ela bateu o próprio recorde, que havia estabelecido em Paris. Nas classificatórias, ela havia batido a marca de 40s883.

Durante o ciclo das paralimpíadas, Sabrina havia conquistado o ouro na modalidade dos 5.500m contrarrelógio C1-5 no Parapan Santiago 2023 e sido campeã brasileira também em 2023. Além disso, ela possui um vice-campeonato mundial 2020 na prova de pista 500m, ouro nas provas de 500 metros, Scratch, perseguição individual no Campeonato Brasileiro de pista em 2022 e 2023 ao longo da sua carreira.

Sabrina Custódia precisou amputar as duas mãos, o pé direito e os dedos do pé esquerdo após sofrer um choque de alta tensão aos 18 anos. Ela praticou atletismo por nove anos e conheceu o ciclismo somente no período da pandemia. Seu incentivador foi o atleta Adriano Matunaga, que a ajudou com treinos e equipamentos.