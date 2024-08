BRUNA ALEXANDRE/DANIELLE RAUEN Jogos Paralímpicos Paris 2024 - Tênis de Mesa (Foto: Alexandre Schneider/CPB)







Escrito por Lance! • Publicada em 31/08/2024 - 06:40 • Rio de Janeiro

A primeira medalha do Brasil no terceiro dia de competições nas Paralimpíadas de Paris 2024 veio no tênis de mesa. A dupla formada por Bruna Alexandre e Danielle Ruen, na classe WD20, perdem para dupla australiana e conquistam o bronze.

Favoritas para o duelo, as atuais bicampeãs paralímpicas Na Lei Li e Qian Yang venceram por 3 sets a 0 (11X8, 11X9 e 12x10) e avançaram a final. As multicampeãs aguardam o resultado do duelo entre Polônia e Taipei para o embate valendo a medalha de ouro.

Este é o terceiro bronze paralímpico para a dupla brasileira. Juntas, elas conquistaram o terceiro lugar nos Jogos do Rio e de Tóquio. As brasileiras terão mais uma chance de conquistar o inédito ouro para o tênis de mesa brasileiro, Bruna e Danielle retornam para a disputa individual em suas classes.

O Brasil volta a Arena Paris Sul para a disputa da semifinal das duplas masculinas tênis de mesa com Luiz Filipe Manara e Claudio Massad na classe MD18. No segundo dia de competições do tênis de mesa nas Paralimpíadas, Joyce Oliveira e Cátia Oliveira garantiram a primeiro medalha do Brasil na modalidade nas duplas femininas classe WD5.