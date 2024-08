Quem é Beth Rodrigues, porta-bandeira do Brasil nas Paralimpíadas de Paris?

Beth Rodrigues durante Parapan Santiago 2023 (Foto: Alessandra Cabral/CPB)







Escrito por Lance! • Publicada em 28/08/2024 - 12:14 • Rio de Janeiro

Recordista mundial e paralímpica do arremesso de peso, Beth Rodrigues será porta-bandeira do Brasil ao lado do nadador Gabriel Araújo na cerimônia de abertura Paralimpíadas de Paris 2024. Com 59 anos hoje, Elizabeth era atleta de vôlei aos 31 quando foi diagnosticada com esclerose múltipla e o esporte foi um importante fator para sua aceitação da doença. Natural de Santos, ela descobriu o basquete de cadeira de rodas na cidade e chegou a integrar a delegação brasileira da modalidade nas Paralimpíadas de Pequim 2008 antes de migrar para o atletismo. Beth tem como principal prova o lançamento de disco F53 e é uma das esperanças de ouro brasileiro em Paris.

Na edição dos jogos de Tóquio 2021, Beth bateu o recorde na modalidade de lançamento de disco F53 ao conquistar seu primeiro ouro com 17,62m. Nos jogos Parapan-Americanos de Santiago 2023, ela bateu o próprio recorde olímpico e estabeleceu um novo recorde mundial com 17,80m. No Mundial de atletismo de Kobe, no Japão, disputado em maio desse ano, a atleta brasileira conquisto ouro no lançamento de disco e a prata no arremesso de peso, modalidade que a brasileira também irá disputar em Paris.

Além disso, ela ainda tem em seu currículo ouros no lançamento de disco conquistados no Mundial de Paris 2023, Mundial de Dubai 2019, Parapan Lima 2019 e Parapan Toronto 2015. Já no arremesso de peso, ela tem ouro do Mundial Paris 2023, prata no Parapan Toronto 2015 e bronze do Mundial Doha 2015. Também conquistou bronze em lançamento de dardo no Parapan Santiago 2023.

Assim como nas Olimpíadas, a cerimônia de abertura ocorrerá fora de um estádio, com um desfile da pela avenida Champs-Élysées em direção à Praça La Concorde, hoje (28), às 15h (de Brasília). Essa será a maior delegação brasileira da história dos jogos paralímpicos, com 280 atletas. A cerimônia contará com 4.400 atletas, em 185 delegações. Em feito inédito, a Pira Paralímpica será acesa em Stoke Mandeville, vilarejo na Inglaterra, berço das modalidades paradesportivas.