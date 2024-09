Provas do triatlo nas Paralimpíadas são adiadas pela segunda vez

Triatlo nos Jogos Olímpicos de Paris 2024 (foto: Jeff PACHOUD / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 01/09/2024 - 11:09 • Rio de Janeiro

Nas primeiras horas da madrugada brasileira deste domingo (1), o Comitê Organizador de Paris 2024, em conjunto com a World Triathlon, optaram pelo adiamento de todas as 11 provas do triatlo das Paralimpíadas, que estavam marcadas para este domingo. O motivo foi a má qualidade das águas do Rio Sena, que, no momento, estão impróprias para a prática da natação.

Este é o segundo atraso no triatlo das Paralimpíadas de Paris. A modalidade começaria nos dias 30 e 31 de agosto, mas devido às condições do Rio Sena, as provas seriam adiadas para 1o de setembro. Agora as disputas foram remarcados devido ao mesmo problema.

No triatlo paralímpico, o Brasil conta com Jéssica Messali na classe PTWC1, Leticia Freitas na PTVI e Ronan Cordeiro na PTS5. O paratriatlo brasileiro fez um bom trabalho em Tóquio-2020, mas não ganhou nenhuma medalha. Jéssica Messali terminou na quarta colocação na última edição dos Jogos Paralímpicos

Com o adiamento, as provas do triatlo estão remarcadas para segunda-feira, dia 2. Jéssica Ferreira será a primeira brasileira a competir na modalidade, ás 3h20 (horário de Brasília).