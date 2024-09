Paralimpíadas: Vitor Tavares chega à semifinal em busca de medalha inédita no badminton

Vitinho salta para rebater (Foto: Marcelo Zambrana/CPB)







Escrito por Lance! • Publicada em 01/09/2024 - 10:49 • Rio de Janeiro

Vitor Tavares venceu o estadunidense Miles Krajewski e chegou à semifinal do badminton no torneio individual da classe SH6 nas Paralimpíadas de Paris 2024. Agora, está a uma vitória de garantir um medalha inédita para o Brasil na modalidade. Jogando na Arena La Chapelle na manhã deste domingo (1), ele conquistou a vitória por 2 sets a 1.

Atual vice-líder do ranking mundial da classe SH6 (atletas com baixa estatura), Vitor chegou como favorito para enfrentar o americano. Após início do primeiro set equilibrado, o brasileiro construiu uma boa vantagem e largou na frente, vencendo por 21 a 12. No segundo, foi a vez de Miles arrancar. Ele abriu uma parcial de 11 a 0 e venceu por 21 a 10. O set final foi marcado por muito equilíbrio e tensão. O americano conseguiu tirar uma diferença de 4 pontos na parcial duas vezes, mas Vitor Tavares venceu por 23 a 21 após desperdiçar dois match points.

A semifinal irá ocorrer ainda hoje, às 15h (horário de Brasília). O adversário de Vitor Tavares, na busca de medalha inédita no badminton para o Brasil, será o francês Charles Noakes. Esse será o segundo encontro dos atletas nas Paralimpíadas Paris 2024. Ele foi o adversário do jogo de estreia de Vitor e o venceu por 2 sets a 0 (parciais 21/19 e 21/16). Como passou em primeiro lugar, Charles não disputou quartas e chega descansado para encarar o brasileiro.

Essa é a volta de Vitor à semifinal do badminton nas Paralimpíadas. Nos jogos de Tóquio 2020, ele já havia atingido essa fase. Na ocasião, ele foi derrotado e seguiu para disputa do bronze. No confronto diante do britânico Krysten Coombs, o brasileiro foi derrotado novamente e ficou na quarta colocação.