Escrito por Lance! • Publicada em 06/09/2024 - 13:36 • Rio de Janeiro

No começo da tarde desta sexta-feira (6), Maria Fátima de Castro conquistou a medalha de bronze no halterofilismo da categoria até 67 kg ao conseguir levantar 133 kg. O resultado garantiu à Maria o recorde das Américas. A melhor marca continental anterior era da mexicana Amalia Perez Vazques, que suportou 132 kg em junho deste ano, na etapa da Copa do Mundo na Geórgia.

O ouro ficou com a atleta da China, Yujiao Tan, que bateu o recorde mundial ao conseguir levantar 142 kg. Na segunda colocação, Fatma Elyan, do Egito, conseguiu levantar 133 kg e ficou com a prata.

Nascida em Tefé (AM), Maria tem má-formação congênita nas pernas. Conheceu o halterofilismo em 2017 e, após insistência de colegas e treinador, decidiu se dedicar à modalidade em 2019. Participou de seu primeiro Mundial em Dubai 2023 e ganhou a medalha de prata na equipe feminina .

Em 2023, a atleta que é estreante em Jogos Paralímpicos, já tinha conquistado a medalha de bronze nos Jogos Parapan-Americanos de Santiago 2023 na categoria até 67kg.