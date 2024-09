Arcos Paralímpicos na Arena Torre Eiffel, em Paris. (Foto: Alessandra Cabral/CPB)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 02/09/2024 - 05:03 • Rio de Janeiro

Na manhã desta segunda-feira (2), a brasileira Jessica Messali não completou a prova e ficou na última colocação do triatlo classe PTWC1 nas Paralimpíadas. Esta classe é para atletas que utilizam handcycle e cadeira de rodas para corrida e possuem deficiências mais severas

O grande nome brasileiro no paratriatlo em Paris, Jessica Messali não completou a prova. A atleta de 35 anos fechou a parcial do atletismo na terceira colocação mas, devido a um problema em sua cadeira rodas no trecho da corrida de 5km, a última parte da competição, foi forçada a abandonar a competição.

O paratriatlo brasileiro fez um bom trabalho em Tóquio-2020, mas não ganhou nenhuma medalha. Jéssica Messali terminou na quarta colocação na última edição dos Jogos Paralímpicos

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Mais brasileiros competem ainda no dia de hoje no triatlo nas Paralimpíadas. Leticia Freitas, na classe PTVI, destinada a triatletas cegos, participa da final às 7:05 (horário de Brasília). Já no masculino. Ronan Cordeiro, na PTS5, categoria para atletas com deficiências físico-motoras, disputa a medalha de ouro ás 7:20 (horário de Brasília)