Jiang Yuyan, a maior medalhista das Paralimpíadas de Paris. (Foto: Adam Pretty/Getty Images)







Escrito por Lance! • Publicada em 10/09/2024 - 16:13 • Rio de Janeiro

As Paralimpíadas de Paris chegaram ao fim e a delegação brasileira teve um desempenho histórico na natação. Nas piscinas da capital francesa, o Brasil conquistou 26 medalhas, sendo 7 de ouro. Maria Carolina Santiago foi o grande destaque com 3 ouros, entrando para a história como a atleta com mais ouros pelo pais.

Quem também entrou para a história da natação foi Jiang Yuyan. A chinesa de apenas 19 anos, que teve o braço e a perna direita amputados devido a um acidente de carro quando tinha 4 anos de idade, conquistou sete medalhas de ouro em nove finais disputadas.

Conhecida como 'peixe voador' ela foi a atleta com mais medalhas entre todos os participantes dos Jogos Paralímpicos de Paris. A nadadora da classe S6 também cravou dois recordes mundiais e três paralímpicos em sua segunda participação nos Jogos.

A campanha histórica de Jiang Yuyan teve início no dia 29 de agosto, o primeiro de competições das Paralimpíadas. Na final dos 50m livre - S6, ela confirmou o favoritismo e conquistou a medalha de ouro após quebrar o recorde paralímpico (32s59).

No dia seguinte (30), Jiang, participando do revezamento misto 4x50m livre - 20 pontos, subiu ao lugar mais alto do pódio e, desta vez, superou a marca do recorde mundial com o tempo de 2m14m98. Nesta prova, o Brasil fechou na terceira colocação, ficando atrás também da equipe norte-americana.

Em 3 de setembro, a chinesa foi novamente medalha de ouro, desta vez, na prova dos 50m borboleta. Completaram o pódio a compatriota Liu Daomin e Mayara Petzold, que conquistou o bronze, sua única medalha nesta edição das Paralimpíadas.

A quarta conquista dourada de Jiang Yuyan foi nos 100m livre. No dia 4 de setembro, competindo contra atletas da classe (S7), uma acima de sua categoria. Ela não deu chance as rivais e quebrou o recorde mundial, que também era seu, em quase 1 segundo.

A chinesa Jiang Yuyan com a medalha de ouro nas Paralimpíadas de Paris. (Foto Sean M. Haffey/Getty Images)

Para conquistar a quinta medalha de ouro, a atleta de 19 anos não precisou disputar a final. Ela participou da eliminatória do revezamento misto 4x50 medley e garantiu a China na disputa por medalhas com o segundo melhor tempo. A equipe chinesa confirmou o favoritismo, conquistou o ouro e quebrou o recorde mundial da prova.

Já no dia 6, Jiang conquistou a sexta medalha de ouro ao vencer a final dos 400m livre - S6. Em Tóquio 2020, na sua primeira participação nos Jogos, a chinesa bateu o recorde da prova e conquistou sua primeira medalha nas Paralimpíadas.

A semana dourada da jovem de 19 anos teve fim no último dia de competições da natação em Paris (7). Ela conquistou a sétima e derradeira medalha de ouro, superando o italiano Stefano Raimondi como a maior medalhista desta edição dos Jogos Paralímpicos. A chinesa venceu a final dos 100m costas marcando mais um recorde mundial

Jiang Yuan entra para a história como uma das maiores medalhista de uma única edição das Paralimpíadas. O maior número de conquistas pertence a norte-americana Trischa Zorn, que ganhou dez medalhas de ouro nas Paralimpíadas de Seul e repetiu o feito nos Jogos de Barcelona-1992.