Paralimpíadas: Brenda de Freitas é medalha de prata no judô

06.09.24 - BRENDA FREITAS Paralimpíadas de Paris 2024 - Arena Champ de Mars- judô (Foto: Alexandre Schneider/CPB @aleschneider)







Escrito por Lance! • Publicada em 06/09/2024 - 12:43 • Rio de Janeiro

Hoje (6), no nono dia de competição das Paralimpíadas, Brenda de Freitas conquistou a medalha de prata no judô até 70kg na classe J1, destinada a atletas cegos totais ou com pouca percepção de luz, em um combate marcado pela interferência da arbitragem de vídeo.

Faltando pouco mais de um minuto para o fim do combate, a brasileira teve um Ippon retirado pela arbitragem de vídeo. Segundos depois, a chinesa conseguiu um Waza-ri, que também foi retirado pela arbitragem após revisão. A final foi para o Golden Score.

A chinesa Liu LI anotou o waza-ri derradeiro nos segundos iniciais do Golden Score, o que foi suficiente para a conquista da medalha de ouro. Brasileira terminou com a prata, a segunda medalha do Brasil no Judô nesta edição das Paralimpíadas.

Ontem (5), Brasil conquistou sua primeira medalha no Judô nas Paralimpíadas de Paris com Rosicleide Silva. Nascida em Natal (RN), a atleta brasileira conquistou o bronze na categoria até 48kg da classe J1 (Cegos totais ou com pouca percepção de luz).