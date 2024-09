LUCIA ARAUJO Jogos Paralímpicos Paris 2024 - Arena Champ de Mars- judo Foto: Alexandre Schneider/CPB @aleschneider







Escrito por Lance! • Publicada em 06/09/2024 - 12:05 • Rio de Janeiro • Atualizada em 06/09/2024 - 13:48

Nesta sexta-feira (6), os brasileiros Lucia Araújo, Harlley Arruda e Kelly Victorio perderam, em suas respectivas categorias, a decisão pela medalha de bronze do judô. Os três atletas foram os únicos brasileiros a disputarem decisão do terceiro lugar do judô no nono dia de competição nas Paralimpíadas de Paris 2024.

Lucia Araújo perdeu para a espanhola Marta Payno na decisão da repescagem no judô feminino até 57kg classe J2, para atletas deficientes visuais que não consegue definir imagens. A atleta de 43 anos perdeu por ippon aos 19 segundos de combate.

Na sequência, Harlley Arruda também foi derrotado na decisão pela medalha de bronze no judô. O brasileiro disputa a categoria até 70kg da classe J1, para atletas cegos totais ou com percepção de luz, mas sem reconhecer o formato de uma mão a qualquer distância.

O brasileiro de 45 anos perdeu para o português Djibrilo Iafa por um Waza-ari, conquistado faltando menos de 1 minuto para o fim do combate. Este foi o fim da quarta participação do atleta brasileiro em Paralimpíadas.

Harlley Arruda (azul) nas Paralimpíadas de Paris 2024 . (Foto: Alexandre Schneider/CPB)

Na última disputa por bronze do nono dia das Paralimpíadas, Kelly Victorio perdeu para a japonesa Kazusa Ogawa, número 3 do ranking mundial e medalhista de bronze na última edição da Paralimpíadas, pelo placar de dois Waza-ri.

Ontem (5), Brasil conquistou sua primeira medalha no Judô nas Paralimpíadas de Paris com Rosicleide Silva. Nascida em Natal (RN), a atleta brasileira conquistou o bronze na categoria até 48kg da classe J1 (Cegos totais ou com pouca percepção de luz).