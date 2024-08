Paralimpíadas: Brasil vence Canadá no vôlei sentado feminino

Seleção brasileira de vôlei sentado em ação em Paris (Foto: Douglas Magno/CPB)







Escrito por Lance! • Publicada em 31/08/2024 - 17:35 • Rio de Janeiro

A seleção brasileira de vôlei sentado feminino garantiu sua segunda vitória nos Jogos Paralímpicos de Paris 2024 ao derrotar o Canadá por 3 sets a 1, com parciais de 25-20, 25-21, 23-25 e 25-19. A equipe brasileira mostrou força e consistência ao longo da partida, controlando os momentos decisivos e assegurando mais um triunfo na competição.

O Brasil já havia estreado com vitória, vencendo a seleção de Ruanda por três sets a zero na primeira rodada. Contra o Canadá, a equipe continuou sua boa campanha, com destaque para as jogadoras Laiana Batista e Cristine Dellangelica, que marcaram 12 pontos cada uma, sendo fundamentais para o resultado positivo.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Com essa vitória, o Brasil se prepara para enfrentar a Eslovênia na última partida da fase de grupos. O confronto será decisivo para definir as posições na tabela e está marcado para a próxima segunda-feira (2), às 9h (horário de Brasília). A seleção brasileira entra em quadra com confiança, buscando manter o bom desempenho e avançar para as fases eliminatórias com uma campanha impecável.

A expectativa é grande para o duelo contra a Eslovênia, e o time brasileiro, motivado pelas vitórias anteriores, quer garantir mais um resultado positivo para seguir firme na busca por uma medalha em Paris 2024.